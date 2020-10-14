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    Azerbaycan'da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı

    Ermenistan ordusunun Terter kenti Düğerli köyünde hedef aldığı bir okulun alanına gelen sivillere yapılan ikinci saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 23:33
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    Azerbaycan'da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı

    Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'ın elinden gideceği korkusuyla, yapılan ateşkesi bozduğu gibi, çaresizce Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

    OKUL SALDIRDILAR: 1 ÖLÜ 6 YARALI

    Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü. Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #1

    GAZETECİLER DE HEDEF OLDU

    Bombalanan okulu görüntülemek için giden Azerbaycan televizyon kanalı AZTV çalışanları da büyük tehlike atlattı. Muhabir Elnur Tofig, okulu görüntülemek için gittiğinde atılan bir bombayla okulun tavanının bir kısmının üzerlerine düştüğünü söyledi.

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #2

    Bir vatandaşın bacağından ve kolundan ağır şekilde yaralandığını gördüklerini de anlatan Tofig, “Şoförümüz yüzünden ve karnından yaralandı. Tedavisini yaptırdık ama bir yaralı vardı, ağırdı durumu. Onu da alıp aracımızla getirdik, hastaneye yetiştirdik” dedi.

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #3

    AZTV’nin aracının lastiklerinin patladığı, camlarının şarapnel parçalarıyla kırıldığı görülürken okulun hemen yanında park halindeki otomobilin kaputu, isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle delik deşik oldu.

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #4

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #5

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #6

    Azerbaycan da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü 6 yaralı #7

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