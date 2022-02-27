Azerbaycan'da halk, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi

Bakü'de toplanan kalabalık, Rus ordusunun Ukrayna topraklarını terk etmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Azerbaycan'da protesto edildi.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Azerbaycanlı, Ukrayna bayrakları ve pankartlar açarak ülkeye desteklerini ifade etti.

BAKÜ'DE GÖSTERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine pankartlar açan Azerbaycanlılar, Rus ordusunun bir an önce Ukrayna topraklarından çıkması ve savaşın sona ermesi yönünde sloganlar attı.

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UKRAYNA'YA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi. Öte yandan, gösterinin yanı sıra Ukrayna'ya yadım kampanyası başlatıldı.

Çok sayıda gösterici, gıda ve ilaç gibi ihtiyaç maddelerini Ukrayna'ya gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim etti.

ALİYEV'İN TALİMATI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine, dün Azerbaycan'dan Ukrayna'ya değeri 5 milyon euronun üzerinde ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmişti.