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    Azerbaycan'da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ikmal noktalarında görevli personelden görüntüler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 09:42
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    Azerbaycan'da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu

    Ermenistan işgali altındaki toprakları geri almak için mücadele eden Azerbaycan ordusu, askerlerinin ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getiriyor.

    Bu kapsamda cephedeki askerler için mobil ikmal noktaları oluşturuldu. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

    CEPHEDEKİ ASKERLERE TAM DESTEK

    Tüm dikkatlerin askeri personel temini ve donatılması konularına toplandığı, bunların derhal çözülmesi için sahada tüm faaliyetlerin yürütüldüğü kaydedildi.

    24 SAAT MÜHİMMAT VE GIDA TEMİNİ

    Bakanlık, personelin askeri teçhizat, mühimmat, yakıt, gıda ve envanter temininin ilgili daire ve servisler tarafından günün 24 saati kesintisiz olarak yapıldığını bildirdi.

    Bu amaç doğrultusunda, harekat alanı yakınında mobil lojistik destek ve sosyal hizmet noktalarının oluşturulduğu aktarıldı.

    Azerbaycan da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu #1

    Azerbaycan da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu #2

    Azerbaycan da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu #3

    Azerbaycan da operasyona katılan askerler için mobil ikmal noktaları kuruldu #4

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