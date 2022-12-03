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    Azerbaycan’dan İran’a nota

    Azerbaycan, İran vatandaşlarının Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı giriş yapmasıyla ilgili İran’ın Bakü Büyükelçilğine nota verdi.
    • 03.12.2022 - 22:56
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    Azerbaycan’dan İran’a nota

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da 14 İran vatandaşının Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı giriş yapmasıyla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından İran’ın Bakü Büyükelçiliğine nota gönderildiği belirtildi.

    "Yabancıların ziyaretleri, Azerbaycan kanunlarına uygun yapılmalı"

    İHA'nın haberine göre; açıklamada, Azerbaycan topraklarına yabancı uyruklu kişilerin yaptığı ziyaretlerin Azerbaycan’ın kanunları, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekildiği kaydedildi.

    Son zamanlarda 14 İran vatandaşının, sınır geçiş noktalarının dışında, yasal olmayan yollarla Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına girdiği hakkında bilgiler paylaşılıyordu.

    Azerbaycan’dan İran’a nota #1


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