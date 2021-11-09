Azerbaycan'dan Karabağ'a giden Ermenistan Savunma Bakanı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Ermenistan Savunma Bakanı'nın Karabağ bölgesine yasa dışı ziyaretini, provokasyon eylemi olarak nitelendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva tarafından, Ermenistan'ın Şuşa'daki provokasyon iddialarına yanıt verildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Azerbaycan toprakları hakkında herhangi bir açıklama yapmasının siyasi, hukuki ve manevi hiçbir dayanağı olmadığını vurgulayan Abdullayeva, olayın Ermeni tarafının 'provokasyonu' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ermeni tarafının açıklamalarına ve bu kişilerin iddiasına göre 8 Kasım'da Hankendi-Şuşa yolu yakınındaki su hattını onarmak için Ermenilerin harekete geçtikleri belirtiliyor. Bu alanda herhangi bir faaliyette bulunulmadan önce Rus barış güçlerinin bilgilendirilmesi lazım ve barış gücü askerlerinin refakat etmesiyle çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Ancak konuya ilişkin Rus barış güçleri bilgilendirilmedi. Bu da ciddi soruları gündeme getiriyor.”





“BÖLGEDE ARTIRILMIŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINDIĞI BİLİNİYOR”

8 Kasım'da Karabağ'ın incisi Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Abdullayeva, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Bu gibi durumlarda bölgede artırılmış güvenlik önlemlerinin alındığı biliniyor. Bunu bilerek bölgeye yakın bir yerde herhangi bir su hattını tamir etmenin bir anlamı yoktur.

“ERMENİ TARAFININ DURUMU KÖTÜLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİYOR”

Ermenistan Savunma Bakanı'nın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yasa dışı ziyareti de karşı tarafın bir başka provokasyon eylemidir. Bütün bunlar Ermeni tarafının kasıtlı olarak durumu kötüleştirmeye çalıştığını gösteriyor.

“ÜÇLÜ BİLDİRİ HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ANLAMINA GELMEKTEDİR”

10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin birinci yıl dönümünün arifesinde bu adımların atılması, Rus barış güçlerinin faaliyetlerini gölgelemeye hizmet etmekte ve genel olarak üçlü bildiri hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir."