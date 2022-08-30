Azerbaycan'dan, kayıp 3 bin 890 kişi çağrısı

Azerbaycan'dan, kayıp 3 bin 890 kişi çağrısı

Dışişleri Bakanı Bayramov, "Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Bakü yönetimi, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp konumundaki 3 bin 890 Azerbaycanlı ile ilgili durumun peşini bırakmıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kayıp kişilerin akıbetinin açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Bayramov, uluslararası kamuoyuna Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.

"30 yıldır akıbetleri bilinmiyor"

AA'nın haberine göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, şunları söyledi:

"Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor.

Ermenistan'a uluslararası baskı çağrısı



Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz."