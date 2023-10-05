Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru çağrısı: Ermenistan güvenlik garantisi vermeli Zengezur konusunda Erivan'dan garanti isteyen Bakü, Nahçıvan'a giden trenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

Kendi toprağı Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan, şimdi gözünü Zengezur Koridoru'na çevirdi.

Koridor, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olmasının yanı sıra ekonomik canlanmada kilit rol oynayacak.

Bakü'den Erivan'a yapılan çağrıda, bir bölümü Ermenistan üzerinden geçecek hattın güvenliğinin sağlanması istendi.

Bakü'nün gözü Zengezur'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel görevlerden sorumlu temsilcisi Elçin Amirbekov, Bakü'nün Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a sınır dışı bir koridor açılmasını talep etmediğini, ancak Erivan'ın bu bölümdeki trafik güvenliği konusunda güvenilir garantiler vermesi konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Trafik güvenliği meselesi

Amirbekov, katıldığı bir programda şu şekilde konuştu:

Bunun Ermenistan'ın egemen toprakları olduğunun farkındayız. Diğer bir mesele ise Ermenistan'ın bu bölgedeki trafik güvenliğini nasıl sağlayacağıdır.

"Ermenistan'ın güvenilir garantiler vermesi için ısrar edeceğiz"

Azerbaycanlı yetkili, "Nahçıvan'a giden trene binen her yolcunun güvenliği için Ermenistan'ın bize güvenilir garantiler vermesi konusunda ısrar edeceğiz." dedi.

Interfax'ın aktardığına göre, Aliyev'in temsilcisi, Ermenistan süreci ertelemeyi seçerse bu durumda “B” planları olduğunu, rotanın İran üzerinden geçebileceğini kaydetti.

Zengezur Koridoru'nun önemi

Koridor, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden, Zengezur bölgesinden geçecek kara ve demir yolu hatlarıyla birleştirecek.

Söz konusu proje sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım imkanı elde edilecek.