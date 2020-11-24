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    Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı

    Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı.
    • AA
    • 24.11.2020 - 16:01
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    Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı

    Galatasaray taraftarı Yüzbaşı Dursunov, 28 Eylül'de Daşkesen istikametindeki çatışmalarda şehit düştü.

    VASİYET ETTİ

    Arkadaşları, Dursunovun daha önce ettiği, "Şehit olursam mezarıma Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı da asın" şeklindeki vasiyetini yerine getirdi.

    Şehit yüzbaşının Gah ilinin Gorahan köyündeki mezarında Azerbaycan bayrağının yanı sıra gönülden bağlı olduğu Galatasaray'ın da bayrağı dalgalanıyor.

    Ferit Dursunov

    AİLECE GALATASARAY TARAFTARLARI

    Yüzbaşı Dursunov'un babası Fazıl Dursunov AA muhabirine yaptığı açıklamada şehit oğlunun eşinin ve 2 çocuğunun da Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

    Baba Dursunov, oğlunun ailesi ile birlikte Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmadığını ve torunlarının tüm Galatasaraylı futbolcuların isimlerini bildiğini belirtti.

    Ferit Dursunov

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