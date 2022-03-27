Baba Vanga’nın Putin kehaneti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili 1979 yılında çarpıcı bir kehanetini paylaşan Baba Vanga’nın, “Rusya'yı kimse durduramaz. O dünyanın efendisi olacak” dediği belirtiliyor.

“Balkanlar’ın Nostradamus'u” olarak bilinen Baba Vanga’nın kehanetlerine bir yenisi daha eklendi…

Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden ve 11 Eylül saldırılarından, koronavirüse kadar pek çok kehanetini gerçekleşen Baba Vanga’nın Rusya ve Vladimir Putin için söyledikleri hayrete düşürdü.

“PUTİN DÜNYA’NIN EFENDİSİ OLACAK”

Ukrayna-Rus savaşını öngören Vanga, Putin'in “Dünyanın Efendisi” olacağını 1979 yılında verdiği bir röportajda iddia ediyor.

Vanga’nın Vladimir Putin ve Rusya'nın dünyaya hükmedeceğini tahmin ettiği de öne sürülüyor.

“RUSYA'YI KİMSE DURDURAMAZ”

O röportajda Baba Vanga'nın, “Her şey buz gibi çözülecek, fakat sadece bir tanesi dokunulmadan kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Çok fazla kurban verilecek ve Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak, önüne çıkan engelleri aşacak ve dünyanın efendisi olacak” dediği belirtiliyor.

“DÜNYANIN TEK SÜPER GÜCÜ”

Ölümünden önce Vanga’nın Rusya için “dünyanın tek süper gücü” olacağı yönünde bir kehanette daha bulunduğu ifade ediliyor.