BAE, Bahreyn, İsrail ve ABD, ilk kez ortak deniz tatbikatı yapıyor

BAE, Bahreyn, İsrail ve ABD, ilk kez ortak deniz tatbikatı yapıyor

ABD ve İsrail, iki Körfez ülkesiyle 5 gün sürecek tatbikat başlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, İsrail ve ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) kuvvetleri, Kızıldeniz'de çok taraflı deniz güvenlik operasyonları tatbikatı başlattı.

Tatbikat, ABD, İsrail ve iki Körfez ülkesi arasında ilk deniz tatbikatı olarak kayıtlara geçti.

DÖRT ÜLKEDEN KIZILDENİZ'DE TATBİKAT

Beş gün sürecek tatbikat, USS Portland gemisinde eğitimi içeriyor. NAVCENT, tatbikatla ilgili "Ekipler arasındaki birlikte çalışabilirliği artıracak." açıklamasını yaptı.

TATBİKATLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Denizde iş birliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için gerekli olan seyrüsefer özgürlüğünün ve serbest ticaret akışının korunmasına yardımcı oluyor." denildi.

BAE ve Bahreyn, geçen yıl İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirdi.