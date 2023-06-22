BAE basını: Türkiye, KKTC'nin tanınmasını istiyor Erdoğan'ın seçimden sonra ilk yurt dışı ziyaretinde KKTC'yi seçmesinin tesadüf olmadığı vurgulandı. KKTC'nin tanınması konusunda Ankara'nın beklentilerine işaret edildi.

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Bölgesinde her geçen gün daha güçlü hale gelen Türkiye, küresel meselelerde de gidişatı etkileyici roller üstleniyor.

NATO'ya katılmak isteyen ancak terör örgütlerine karşı Ankara'nın taleplerini tam anlamıyla karşılamayan İsveç ile ilgili süreç, Türkiye tarafından askıya alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesi, "Muzaffer bir Erdoğan, Türkiye'yi daha fazla talepkâr NATO üyesi haline getirebilir" başlıklı bir analize imza attı.

Ankara'nın KKTC beklentisi

Türkiye'nin İsveç konusunda "daha fazla taviz istediği" belirtilerek, Ankara'nın "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasını umuyor olabileceği" görüşü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lefkoşa'yı ziyareti sırasında Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının Avrupa'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımasına bağlı olacağını söylediğine dikkat çekildi.

'NATO, KKTC'nin varlığını kabul edebilir mi' sorusu

KKTC konusunda bir ipucunun beklenip beklenmediğinin merak konusu olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Üye devletler KKTC'yi resmen tanımadan, NATO'nun KKTC'nin varlığını kabul etmesinin bir yolu olabilir mi?



Türkiye, (KKTC'nin) bir haritada veya iç güvenlik belgesinde belirtilmesi gibi olumlu bir jest için bekliyor olabilir.

"Erdoğan'ın ilk olarak KKTC'ye gitmesi boşuna değildi"

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ticaret, turizm, askeri ve enerji konularındaki iş birliğini derinleştirmek için bir araya geldiği ifade edildi.

Ankara'nın masada yer edinme hedefi olduğuna işaret edilerek, "Yeniden seçilen Erdoğan'ın ilk uluslararası ziyareti olarak KKTC'yi seçmesi boşuna değildi." vurgusu yapıldı.