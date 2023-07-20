BAE basını, Türkiye'yle 50 milyar dolarlık anlaşmaya vurgu yaptı Çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar, Körfez ülkesinde geniş yankı uyandırdı. Bağlarını güçlendiren Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin yeni seviyelere çıkarıldığının altı çizildi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde bu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında ilişkilerin gelişmeye devam ettiği dönemde BAE'ye düzenlenen ziyaret sırasında 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşmalar, enerji, finans, sağlık, turizm, savunma sanayisi, yapay zeka ve uzay gibi birçok alanda mevcut ortaklığı derinleştirmeyi amaçlıyor.

WAM: 50 milyar doların üzerinde

BAE resmi haber ajansı WAM, 50 milyar doların üzerinde bir değere sahip anlaşmaların, Erdoğan'ın ve Al Nahyan'ın huzurunda imzalandığını belirtti.

Bu sayede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğine vurgu yapılarak, "İş birliğini daha da geliştirmeyi vaat eden çeşitli anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı." denildi.

The National: Anlaşmalar 50,7 milyar dolar değerinde

The National, "Devlet Başkanı Şeyh Muhammed, Türkiye ile güçlü bağlardan bahsetti" başlıklı haberinde şunları aktardı:

İki ülke arasında 50,7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzalandı. BAE ve Türkiye, bölgesel istikrarı, büyümeyi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı destekleme taahhüdünü sürdürüyor.

Anlaşmaların, Türkiye'de büyük bir yatırımı temsil ettiğinin altı çizildi. İkili petrol dışı ticaretin 19 milyar dolardan 40 milyar doların üzerine çıkarılmasının ve iki ülkede binlerce iş imkanı oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Erdoğan'ın ve Al Nahyan'ın, BAE ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeye hizmet edecek üst düzey stratejik konsey kurma konusunda el sıkıştıkları da kaydedildi.

Khaleej Times: Stratejik bağlar yeni zirvelere ulaştı

"BAE ve Türkiye, 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, stratejik bağlar iki ülke arasında yeni zirvelere ulaştı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Khaleej Times'ın haberinde şu ayrıntılar yer aldı:

BAE ve Türkiye, stratejik anlaşmalar imzalayarak stratejik iş birliğini güçlendirdi. Şeyh Muhammed, Erdoğan ile verimli görüşmelerden memnun olduğunu söyledi.

BAE'nin en büyük ticaret ortaklarından biri

Türkiye'nin, BAE'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu anımsatılarak, 2013'ten 2022'ye kadar ülkeler arasında 103 milyar doları aşan petrol dışı ticaretin kayıtlara geçtiği notu paylaşıldı.

ABD merkezli Bloomberg de varılan mutabakatın değerinin yaklaşık 51 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.