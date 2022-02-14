BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti bugün başlıyor.

Erdoğan, ziyareti kapsamında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Erdoğan'ın BAE'ye ziyareti öncesinde, ülkede sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Abu Dabi'ye gerçekleştirilecek ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'deki temaslarını 15 Şubat'ta tamamlayacak.