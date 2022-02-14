Euro
15.34
0.02%
Dolar
13.56
0.39%
Altın
809.35
0.15%
Borsa
1995
-2.72%
Bitcoin
574.664
-0.88%
BTXN Coin
37.39
0.45%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı

    Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.02.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti bugün başlıyor.

    Erdoğan, ziyareti kapsamında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

    ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK

    Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

    Erdoğan'ın BAE'ye ziyareti öncesinde, ülkede sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

    TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

    Abu Dabi'ye gerçekleştirilecek ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'deki temaslarını 15 Şubat'ta tamamlayacak.

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #1

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #2

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #3

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #4

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #5

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #6

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #7

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #8

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #9

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #10

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #11

    BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı #12


    Görüş Bildir