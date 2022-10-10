BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Rusya'da Putin ile görüşecek

Al Nahyan, Rus mevkidaşıyla bir araya gelecek. Görüşme, petrol üretimine dair kararın ardından yapılacak olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Al Nahyan, yarın yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Moskova'ya dikkat çeken ziyaret

BAE devlet haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Al Nahyan, Putin ile BAE ve Rusya arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra bir dizi bölgesel ve uluslararası mesele ve ortak çıkarlarla ilgili gelişmeleri masaya yatıracak.

BAE liderinin ziyareti, Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya da dahil olmak üzere müttefiklerinin, ABD'nin üretimi artırma çağrılarına rağmen fiyatları yükseltmek amacıyla petrol üretimlerini düşürmeyi kabul etmesinden günler sonra gerçekleşecek.

Biden: Benzin fiyatını 1,60 doların altına indirebilirdim

ABD Başkanı Joe Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." demişti.