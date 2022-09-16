BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Netanyahu ile görüştü

Netanyahu, BAE'li Bakan ile görüşmesini sosyal medyadan duyurdu. İbrahim Anlaşmalarına değinen Netanyahu, "Tüm Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail’i ziyaret etti.

Al Nahyan, Likud Partisi ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Netanyahu, görüşmeyi, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla duyurdu.

Netanyahu: Tüm Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi

İsrailli siyasetçi, "Bu günlerde, tüm Orta Doğu'nun çehresini değiştiren tarihi İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasının ikinci yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki "barışın" büyük umut vadettiğini kaydeden Netanyahu, "Bu anlaşmanın getirdiği refah ve ilerlemeyi görmek her zaman heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan'ın İsrail temasları

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, 14 Eylül’de başladığı resmi ziyareti kapsamında İsrail’de dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Yair Lapid ile birebir ve heyetler arası temaslarda bulunmuştu.

AA'nın haberine göre, İsrail; 2020'de BAE, Bahreyn, Fas, ardından da Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.