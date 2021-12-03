BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alacak

Al Nahyan ile bir araya gelen Macron, savaş uçakları ve helikopterlerin satışını içeren anlaşmayı imzaladı.

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında askeri alanda satış anlaşması imzalandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

80 RAFALE SAVAŞ UÇAĞI, 12 HELİKOPTER

Ziyaret sırasında Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı kaydedildi.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIN SONUCU"

Açıklamada, bu satışın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olduğu aktarıldı.

REKOR SATIŞ: 2027'DEN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK

Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu.

PARİS'İN DAHA ÖNCE YAPTIĞI UÇAK SATIŞLARI

Fransa, daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.