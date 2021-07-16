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    BAE güvenlik hizmetlerini geliştirmek için İsrail şirketi ile iş birliği yapıyor

    Birleşik Arap Emirlikleri, güvenlik birimlerinin olağanüstü durumlarda müdahale süresini azaltmak amacıyla "insansız hava araçları konusunda uzman" İsrailli Aerobotics şirketiyle çalışıyor.
    • AA
    • 16.07.2021 - 15:30
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    BAE güvenlik hizmetlerini geliştirmek için İsrail şirketi ile iş birliği yapıyor

    Israel Defense internet sitesinin haberinde, Dubai polisinin, İsrailli Aerobotics şirketiyle iş birliği yaptığı belirtildi.

    Haberde, Dubai polisinin, insansız hava araçlarının güvenlik faaliyetlerine düzenli entegrasyonu için İsrailli şirket tarafından geliştirilen Aerobotics sistemini seçtiği kaydedildi.

    BAE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN İSRAİL'DEN YARDIM ALIYOR

    Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, 14 Temmuz'da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Dubai polisi karargahına yaptığı ziyaret sırasında Drone Box platformunu başlattığını belirtmişti.

    Bunların, suç ve trafik ihbarlarına yanıt süresini 4,4 dakikadan 1 dakikaya düşürmek için BAE geneline dağıtılan "drone"ları fırlatma platformları olduğunu ifade eden Al Maktum, platformların Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan fuarda hizmet vermeye başlayacağını aktarmıştı.

    BAE güvenlik hizmetlerini geliştirmek için İsrail şirketi ile iş birliği yapıyor #1

    15 EYLÜL'DE NORMALLEŞME ANLAŞMASI İMZALADILAR

    BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği 29 Haziran'da, BAE'nin İsrail Büyükelçiliği ise 14 Temmuz'da Tel Aviv'de törenle hizmete girmişti.

    BAE güvenlik hizmetlerini geliştirmek için İsrail şirketi ile iş birliği yapıyor #2

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