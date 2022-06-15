BAE, Hindistan'dan buğday ithalatını askıya aldı

Abu Dabi yönetimi, Güney Asya ülkesinin ihracatıyla ilgili karara imza attı.

Hindistan'da İslam ve Hazreti Muhammed (SAV) karşıtı açıklamaların ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dikkat çeken bir adım geldi.

BAE Ekonomi Bakanlığı, Hindistan'dan buğday ve buğday unu ithalatının dört ay süreyle askıya alınmasını istedi.

Hint buğdayıyla ilgili karar

BAE, Güney Asya ülkesinin en büyük ihracat pazarları arasında yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, açıklamada, kararın başladığı 13 Mayıs'tan önce BAE'ye ithal edilen Hint buğdayını ihraç etmek isteyen şirketlerin önce bakanlığa başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Gerekçe, ticaret akışlarını etkileyen gelişmeler

Kararın arkasında her ne kadar Hindistan'da tırmanan Müslüman karşıtlığı olduğu konuşulsa da Abu Dabi yönetimi, gerekçe olarak "ticaret akışlarını etkileyen uluslararası gelişmeleri" gösteriyor.

Küresel pazarlar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl konusunda zorlu bir süreçten geçiyor.

Ukrayna, "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak biliniyor.