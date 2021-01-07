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BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor

BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.