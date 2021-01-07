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- BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor
BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor
BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
- AA
- 07.01.2021 - 12:22
- Güncelleme : 07.01.2021 - 12:49
Ula Anlaşması'ndan sonra BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
BAE VE KATAR ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER TEKRAR BAŞLADI
Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisi’nin imzalanmasıyla 3.5 yıl süren Körfez krizi resmi olarak sona ermişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını duyurmuştu.
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