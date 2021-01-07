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    BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor

    BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
    • AA
    • 07.01.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:49
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    BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor

    Ula Anlaşması'ndan sonra BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

    BAE VE KATAR ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER TEKRAR BAŞLADI

    Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisi’nin imzalanmasıyla 3.5 yıl süren Körfez krizi resmi olarak sona ermişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını duyurmuştu.

    BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlıyor #1

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