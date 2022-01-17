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    BAE, İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırdı

    Abu Dabi yönetimi, ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından, teknoloji alanında yatırım yapma kararı aldı.
    • AA
    • 17.01.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 16:38
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    BAE, İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırdı

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki bağlar, gün geçtikçe güçleniyor.

    The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, bu ülkede yatırım yaptı.

    TEKNOLOJİ YATIRIMI

    Bu kapsamda İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar aktarıldı.

    TİCARET HACMİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

    İsrail basınının BAE-İsrail İş Konseyi'nden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

    İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME ANLAŞMASI

    İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    BAE, İsrail de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırdı #1


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