BAE Las Vegas'a test kiti bağışladı

Ramazan'ın son gününde BAE, kumar şehri Las Vegas'a yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışında bulundu

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı. Vakaların her geçen gün artmasıyla ülkenin sağlık sistemiz alarm verirken ekonomi de bir o kadar zarar görmüş durumda.

LAS VEGAS'A 20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KİT BAĞIŞI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, test kiti sıkıntısı yaşayan kumar ve eğlence sektörünün 1 numaralı adresi olarak gösterilen Las Vegas kentine, Ramazan'ın son gününde hatırı sayılır miktarda test kiti bağışı yaptı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından gönderilen 200 bin test kitinin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar.

EKONOMİNİN HAYATA DÖNMESİ İÇİN KRİTİK BİR BAĞIŞ

ABD'de federal yönetimden yeterli test kiti ve tıbbi ekipman desteği alamayan Las Vegas'ta perşembe günü açılan test merkezi, BAE'den gelen bağış sayesinde faaliyete geçebildi.

Eyalet yöneticileri de test merkezinin açılmasının, kentte ekonominin ve hayatın yeniden normale dönmesi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.