BAE Lideri Al Nahyan, Wagner'e karşı Putin'e desteğini iletti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paralı askerlerin isyanından sonra yapılan görüşmede BAE'nin, Moskova'nın yanında olduğu vurgulandı.

AA & Ensonhaber

Wagner'in isyanı sonrası Orta Doğu ve Körfez'den Moskova'ya yönelik destek mesajlarına bir yenisi eklendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya'dan mevkidaşı Vladimir Putin'i telefonla aradı.

Al Nahyan ve Putin, paralı askerler grubu Wagner'in Moskova yönetimine silahlı başkaldırısını görüştü.

BAE'den Putin'e tam destek

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'daki isyan girişiminin ele alındığı görüşmede, BAE lideri Rus yönetiminin eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İran ve Katar ile temas

Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüş alışverişinde bulunmuştu. Reisi ve Al Sani, Wagner'e karşı Rus yönetimine desteğini iletmişti.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Putin: Vatana ihanet

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin Belarus'a gidecek

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.