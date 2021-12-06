BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan İran'a gitti

Şemhani'nin davetine üzerine Tahran'a giden El Nahyan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran arasında, güvenlik yetkilileri düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gitti.

TAHRAN'DA BAE'Lİ YETKİLİYLE GÖRÜŞME

El Nahyan, burada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların gündeme geldiği kaydedildi.

İRAN İLE BAE ARASINDA TEMASLAR SIKLAŞTI

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakıri, geçen ay BAE'yi ziyaret etmişti.