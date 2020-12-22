BAE ve Bahreynli aktivistler: İsrail ordusu insanlığın savunucuları

Tel Aviv ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve BAE'den yetkililer, İsrail askerleri hakkında tepki çeken ifadelere imza attı.

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Tel Aviv yönetimiyle ilişkileri gün geçtikçe derinleştiriyor. Bunun son örneği iki ülkenin aktivistlerinin açıklamalarına yansıdı.

Anlaşma kapsamında İsrail'i ziyaret eden BAE ve Bahreyn heyetinin üyeleri, İsrail ordusunu "insanlığın savunucuları" olarak tanımladı.

"ÇOCUKLARIN VE KADINLARIN HAYATLARINI KORUYORLAR"

BAE'li hukuk danışmanı Majid Al Sarrah, İsrailli blogger Hananya Naftali'ye verdiği mülakatta, Filistin'de masum sivillerin kanını döken İsrail askerlerinden "Bu kahraman askerleri medyada, televizyonda veya sinemada görmezsiniz, ancak onları birçok çocuğun ve kadının hayatını korurken görürsünüz." ifadesiyle bahsetti.

"İSRAİL ASKERLERİ HARİKA İŞLER YAPIYOR"

"İnsani açıdan hayat kurtarmada harika işler yapan" İsrail askerleriyle tanıştıklarını belirten Sarrah, "İnsanlık, (İsrail) askerlerine teşekkür etmeli çünkü insanlığı koruyorlar." dedi.

"GOLAN'DA YARDIMSEVER İSRAİL ASKERLERİNİ GÖRDÜK"

İsrail askerlerini aklama çabasında olan İngiliz Ortadoğu Çalışmaları ve Araştırma Merkezi bölgesel başkanı Bahreynli Amjad Taha da "Golan'a gittik. Sınırları koruyan, Suriyeli mülteci ve çocuklara yardım eden İsrail askerlerini gördük." diye konuştu.

"TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

Taha; Yahudiler, Araplar ve farklı mezheplerden insanların İsrail'de uyum içinde birlikte çalıştığını belirterek, İsrail askerlerine "teröre karşı mücadele" verdikleri için teşekkür etmeleri gerektiğini savundu.

Amjad Taha, Majid Al Sarrah