BAE ve İsrail, insansız gemiler geliştirecek

Savunma alanında iş birliği yapan iki ülke, gelişmiş insansız gemiler tasarlamaya karar verdi.

BAE ve İsrail'in silah üreticileri, savunma alanında el sıkıştı.

Dubai'de düzenlenen imza töreninde, denizaltılara karşı savaşabilecek insansız gemileri ortaklaşa tasarlamaya yönelik anlaşmaya imzalar atıldı.

İNSANSIZ GEMİLER TASARLAYACAKLAR

BAE savunma şirketi EDGE ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Dubai Airshow'un son gününde ortaklığı gerçekleştirdi.

Firmalar, yaptıkları ortak açıklamada, hem askeri hem de ticari amaçlarla kullanılabilecek "170 M" gelişmiş insansız gemiler tasarlayacaklarını kaydetti.

Anlaşma, BAE ve İsrail'in geçen yıl ABD'nin Abu Dabi'ye F-35 savaş uçakları satmaya onay verdiği anlaşma kapsamında diplomatik ilişkiler kurmasının ardından yapıldı.

GEMİLERİN ÖZELLİKLERİ

IAI, mart ayında yaptığı açıklamada, EDGE ile birlikte drone savunma sistemi geliştireceğini belirtmişti.

İki ülke tarafından inşa edilecek insansız gemiler, yarı ve tam özerk olarak çalışabilecek. Ayrıca denizaltı tespiti ve denizaltına karşı savaş gibi görevleri yerine getirebilecek.

"KÜRESEL PAZARLARDA BİRÇOK KAPI AÇACAK"

EDGE'in açıklamasında "Bu gelişmeler bize hem askeri hem de ticari, yerel ve küresel pazarlarda birçok kapı açacak." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu araçlar; istihbarat, gözetleme, keşif ve mayın tespiti için kullanılabilmesinin yanı sıra belirli uçak türleri için bir dağıtım platformu olarak görev yapabilecek. Petrol ve gaz aramaları için özelleştirilebilecek.

PROJENİN MALİYETİ VE ÜRETİM TARİHİ AÇIKLANMADI

Platformu tasarlayacak olan BAE, kontrol sistemleri ile faydalı yükü entegre edecek. İsrail ise otonom kontrol sistemini geliştirecek ve faydalı yükleri buna entegre edecek.

Açıklamada, projeye ne kadar sermayenin ayrıldığı ve ne zaman üretime geçeceği bilgisine yer verilmedi.