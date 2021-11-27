BAE ve Katar da seyahat kısıtlaması getirdi

BAE ve Katar da seyahat kısıtlaması getirdi

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'dan sonra seyahat kısıtlamaları getiren ülkelerin arasına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar da eklendi.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı "Omicron"dan sonra birçok ülke harekete geçti.

BAE VE KATAR DA KISITLAMA KARARI ALDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması kararı aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Abu Dabi makamlarının, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

29 KASIM PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerini kapsayan gidiş geliş yasağının 29 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacağının aktarıldığı haberde, uygulamanın resmi devlet konukları ile diğer bazı istisnaları kapsamadığı ifade edildi.

'KIRMIZI ÜLKELER'

Öte yandan Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle Afrika'da 'kırmızı ülkeler' kategorisinde yer alan ülkelere karşılıklı seyahati askıya aldığı belirtildi.

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.