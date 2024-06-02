BAE ve Katar, Gazze'de ateşkes çabalarının artırılmasını istedi Abu Dabi'de görüşen Al Sani ve Al Nahyan, Gazze'ye saldırıların durdurulması için hızlı sonuç alınması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin ivedilikle sağlanmasını istedi.

Bu çağrı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin BAE'ye ziyareti sırasında yapıldı.

Al Sani, başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Ateşkes çağrısı yaptılar

İki lider, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Al Sani ve Al Nahyan, Gazze'deki sivillere tam koruma sağlanması için sürecin hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Ortak girişimlere destek

İkili ayrıca, Gazze'deki durumu yatıştırmayı amaçlayan tüm ortak girişimlere ve çabalara destek verdiklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü, Gazze'deki "düşmanlıkları" sona erdirecek ve kıyı şeridindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak 3 aşamalı bir plandan söz etti.

Biden, Hamas'ı planı kabul etmeye çağırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ise planı reddetmesi yönündeki baskılara direnmesini istedi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla suçlanıyor. Mahkemenin aldığı son karara göre İsrail ordusu, Refah'taki saldırılarını derhal durdurmak zorunda.