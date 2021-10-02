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BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybettiği, ölenlerden 2’sinin pilot, 1’inin doktor ve 1’inin de hemşire olduğu belirtildi.