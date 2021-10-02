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- BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü
BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybettiği, ölenlerden 2’sinin pilot, 1’inin doktor ve 1’inin de hemşire olduğu belirtildi.
- AA
- 02.10.2021 - 12:46
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü, feci kaza ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazanın nasıl meydana geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve hemşirenin helikopterin düşmesi sonucu öldükleri kaydedildi.
BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ
Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.