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    BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybettiği, ölenlerden 2’sinin pilot, 1’inin doktor ve 1’inin de hemşire olduğu belirtildi.
    • AA
    • 02.10.2021 - 12:46
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    BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü, feci kaza ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

    4 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazanın nasıl meydana geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve hemşirenin helikopterin düşmesi sonucu öldükleri kaydedildi.

    BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

    Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

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