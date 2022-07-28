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    BAE'de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde onlarca araç mahsur kaldı.
    • 28.07.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 00:30
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    BAE'de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı

    Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) sel vurdu.

    Ras Al Khaimah Emirliği ve Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca araç sel sularında mahsur kaldı.

    Kurtarma ekipleri harekete geçti

    Sellerde, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, selde mahsur kalanlara yardım etmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi.

    BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, İçişleri Bakanlığına selin vurduğu bölgelere acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verdi.

    BAE'de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı VİDEO

    BAE de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı #1

    BAE de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı #2

    BAE de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı #3

    BAE de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı #4

    BAE de cadde ve sokaklar göle döndü: Onlarca araç yolda kaldı #5


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