BAE’de inşaat halindeki binanın üst katları, alevlere teslim oldu

BAE’de inşaat halindeki binanın üst katları, alevlere teslim oldu

İnşaat halindeki bir binanın üst katlarında çıkan yangında, dumanlar kısa sürede çevreyi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Birleşik Arap Emirliklerin (BAE) El Şarika kentinde, yapımı henüz tamamlanmayan yüksek bir binada yangın çıktı.

İnşaat halindeki binada başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanlar, binanın üst kısmını sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binadaki çalışanlar tahliye edildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemeleri aldı.

Binaya giden yollar trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.