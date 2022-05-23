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    BAE'de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü

    BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 120 kişinin de yaralandığı açıklandı.
    • 23.05.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 19:33
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    BAE'de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi bir patlama ile sarsıldı.

    Patlama Khalidiya’da bir restoranda meydana geldi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

    Patlamaya tüp neden oldu

    Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı.

    Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

    Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

    BAE'de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü VİDEO


    BAE de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü #1

    BAE de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü #2


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