BAE'den ABD'ye çağrı: Husileri terör örgütü olarak tanıyın

Dışişleri Bakanı Zayed, Amerikalı mevkidaşıyla telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdi.

Abu Dabi'de, İHA ile düzenlenen saldırı sonrasında 3 yakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Saldırı sonucu biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

"HUSİLERİ YENİDEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİN" ÇAĞRISI

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'dan Yemen'deki Husileri yeniden terör örgütü olarak tanımlamalarını istedi.

Axios'un BAE'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Dışişleri Bakanı Zayed ile Blinken arasındaki görüşmede, Husilerin mevcut eylemlerine göre yeniden terör örgütü olarak tanınması fikri hakkında bir tartışma yaşandı." denildi.



AFP

BIDEN'IN KARARI

Göreve gelmesinden bir aydan kısa bir süre sonra ABD Başkan Joe Biden, Yemen halkına insani yardımı engellediği gerekçesiyle Donald Trump yönetiminin Husilere ilişkin terör örgütü kararını geri almıştı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husi saldırısını kınadı. Sullivan, "Onları (Husiler) sorumlu tutmak için BAE ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağız." dedi.

ABD: BAE'NİN YANINDAYIZ

Açıklamasının devamında Sullivan, "BAE'nin güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmaz ve topraklarına yönelik tüm tehditlere karşı Emirlik ortaklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.