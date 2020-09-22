BAE'den ABD'ye İncirlik Üssü teklifi

Muhammed Bin Zayed Adana'daki İncirlik Üssü'nün kendi ülkesine taşınmasını istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile ABD arasında yeni ilişkiler başlıyor..

BAE medyası Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed; İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması, Libya ve Doğu Akdeniz'deki bazı gelişmeler sonrası, İncirlik'teki ABD varlığını ülkesine taşıma teklifini Pentagon'a sunduğunu yazdı.

Ülkede çıkan haberlere göre; Bin Zayed'in asıl amacının ABD ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğu aktarıldı.

ABD İNCİRLİK ÜSSÜ'NE ALTERNATİF ARIYOR

Geçtiğimiz günlerde Washington Examiner'a konuşan Wisconsin Senatörü Ron Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "rahatsız edici" dış politikası sebebiyle ABD'nin İncirlik'teki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü belirtmişti.