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- BAE'den, İsrail vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine onay
BAE'den, İsrail vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine onay
İsrail ve BAE arasında yapılan, karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 08:13
- Güncelleme : 14.01.2021 - 09:11
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; BAE Dışişleri Bakanlığı, vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.
30 GÜN İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.
İLK ARAP ÜLKESİ
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE vatandaşları da İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.