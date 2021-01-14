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    BAE'den, İsrail vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine onay

    BAE'den, İsrail vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine onay

    İsrail ve BAE arasında yapılan, karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:11
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; BAE Dışişleri Bakanlığı, vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

    30 GÜN İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

    İLK ARAP ÜLKESİ

    Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE vatandaşları da İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

    BAE den, İsrail vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine onay #1

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