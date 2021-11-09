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- BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, bugün beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.
- AA & Ensonhaber
- 09.11.2021 - 19:49
- Güncelleme : 09.11.2021 - 20:01
Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan BAE'den Şam'a 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.
BAE DIŞİŞLERİ BAKANI, ESAD İLE BİR ARAYA GELDİ
Lübnan merkezli Al Manar kanalının aktardığına göre BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.
SURİYE'NİN YENİDEN ARAP BİRLİĞİNE GİRMESİ İÇİN BAE'DEN DESTEK
Diplomatik kaynaklardan görüşmeye dair yapılan açıklamalarda, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne alınması için BAE'nin destek vereceği belirtildi.