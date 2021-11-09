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BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, bugün beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.