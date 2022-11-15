Bağdat Havalimanı'nda yangın

Savaş sonrası bir türlü istikrara kavuşamayan Irak son dönemde siyasi gerilimlerle ve sokak olaylarıyla sarsılıyor.

İHA'nın haberine göre ülkede bu kez Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale sürüyor

Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, yangın, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinde yaşandı.

Görevlilerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının çıkış nedeni ve tam olarak ne zaman başladığına ilişkin ise bilgi verilmedi.