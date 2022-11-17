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    Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda 2'nci kez yangın

    Geçtiğimiz gün alevlere teslim olan havalimanında yeniden yangın çıktı. Yangın, havalimanında maddi hasara yol açtı.
    • 17.11.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:25
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    Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda 2'nci kez yangın

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan havalimanında, son 2 gün içerisinde 2 kez yangın çıktı.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Ninova yolcu salonunu, sabah saatlerinde alevlere teslim oldu.

    Maddi hasar oluştu

    Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

    Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı belirtilirken, uçuşlarda aksama yaşanmadığı aktarıldı.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı nda 2 nci kez yangın #1

    15 itfaiye aracı müdalale etti

    Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yangının, yolcu salonunda başladığı ve yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiği vurgulandı.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda 2'nci kez yangın VİDEO

    Önceki yangında 3 personel yaralandı

    Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz salı günü de dış hatlar giden yolcu terminalinde yangın çıkmış, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı aktarılarak, kontrol altına alındığı belirtilmişti.

    Dumandan etkilenen 3 sivil savunma personelinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı nda 2 nci kez yangın #2

    Bağdat Uluslararası Havalimanı nda 2 nci kez yangın #3


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