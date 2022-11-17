Geçtiğimiz gün alevlere teslim olan havalimanında yeniden yangın çıktı. Yangın, havalimanında maddi hasara yol açtı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan havalimanında, son 2 gün içerisinde 2 kez yangın çıktı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Ninova yolcu salonunu, sabah saatlerinde alevlere teslim oldu.

Maddi hasar oluştu

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı belirtilirken, uçuşlarda aksama yaşanmadığı aktarıldı.

15 itfaiye aracı müdalale etti

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yangının, yolcu salonunda başladığı ve yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiği vurgulandı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda 2'nci kez yangın VİDEO



Önceki yangında 3 personel yaralandı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz salı günü de dış hatlar giden yolcu terminalinde yangın çıkmış, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı aktarılarak, kontrol altına alındığı belirtilmişti.

Dumandan etkilenen 3 sivil savunma personelinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.