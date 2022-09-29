Petrol
87.99
0.25%
Euro
18.0565
0.20%
Dolar
18.5149
-0.02%
Altın
987.24
-0.03%
Borsa
3198
-2.07%
Bitcoin
364.700
2.55%
BTXN Coin
10.69
2.68%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Bağdat Yeşil Bölge'de protestolar: 133 yaralı

    Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis oturumunu protesto ettiği gösterilerde 122'si asker, 11'i sivil olmak üzere 133 kişi yaralandı.
    • 29.09.2022 - 01:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağdat Yeşil Bölge'de protestolar: 133 yaralı

    Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı belirtildi. Çıkan olaylar sebebiyle 11 sivil ve 122 askerin çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

    Sadr destekçileri geri çekilmeye başladı

    AA'Nın aktardığına göre; Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki eylemlerine son vererek, çekilmeye başladı.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #1

    Protestocular dozerlerle geldi

    Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak aşmaya çalışmıştı.

    İki ay aradan sonra yeniden toplanan Mecliste bugün Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası kabul edilmemişti. Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığı için yapılan oylamada da Muhsin Mendelavi seçilmişti.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #2

    Meclis binası çevresine füze saldırıları

    Oturumun düzenlendiği sırada Meclis binası çevresine 3 füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker yaralanmıştı.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #3

    İran destekli Şiilerin adayı istenmiyor

    Siyasetten çekilen Sadr'ın destekçileri, İran destekli Şii grupların Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'nin hükümeti kurmasını istemiyor. Sadr yanlıları, kabinenin siyasi gruplar arasında paylaşıldığı bir koalisyon hükümetine de karşı olduklarını dile getiriyor.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #4

    Sadr siyasetten çekildi, 73 vekili de istifa ettirdi

    Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #5

    Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı bir vekil yürütüyordu.

    İran yanlısı Şii grupların başbakan adayına karşı çıkan Sadr destekçileri, temmuz sonunda Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girmişti.

    Sadr yanlıları daha sonra Meclis bahçesinde yaklaşık bir ay oturma eylemi yapmıştı.

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #6

    Bağdat Yeşil Bölge de protestolar: 133 yaralı #7


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Can Ataklı HDP ile ittifak kurmayan İyi Partililere küfretti
    Gündem

    Can Ataklı HDP ile ittifak kurmayan İyi Partililere küfretti

    En Magazin 2. Bölüm: Günün bomba magazin haberleri
    Magazin

    En Magazin 2. Bölüm: Günün bomba magazin haberleri

    Görüş Bildir