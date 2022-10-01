Güvenlik güçleriyle göstericilerin karşı karşıya geldiği eylemlerde savaş alanını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat, protestolara sahne oldu.

1 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerin 3'üncü yılında gösteriler düzenlendi.

Biber gazı ve ses bombasıyla müdahale

Güvenlik güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Müdahale sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kapsül isabet eden onlarca kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde ortalık karıştı ViDEO

Taş atarak karşılık verdiler

Göstericilerin taş atarak karşılık vermesi sonucu güvenlik güçlerinden de yaralananlar oldu.

Güvenlik güçleri, yabancı misyon temsilciliklerinin ve Meclis'in de bulunduğu Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.

Irak'ta yaşananların perde arkası

Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp, hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

AA'nın haberine göre, bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.