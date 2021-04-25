Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında en az 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koronavirüse yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

28 YAKIN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Yangında en az 28 hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Bağdat’ta koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: 28 ölü

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.