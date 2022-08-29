Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye havan topu düştü

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sonrası çatışmalar sürerken, bölgeye havan topu düştüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düştü.

Havan topu saldırısının kaynağı henüz açıklanmadı.

BM'den itidal çağrısı

AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapıldı.

Yeşil Bölge’yi basan Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını bastılar

Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

8 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var

Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı almıştı.