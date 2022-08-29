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- Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye havan topu düştü
Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye havan topu düştü
- 29.08.2022 - 23:10
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düştü.
Havan topu saldırısının kaynağı henüz açıklanmadı.
BM'den itidal çağrısı
AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapıldı.
Yeşil Bölge’yi basan Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor.
Hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını bastılar
Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.
8 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var
Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı almıştı.