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Bahreyn: İran'a karşı İsrail'in yanındayız

Bahreyn: İran'a karşı İsrail'in yanındayız

Bahreyn Ticaret Bakanı Zayid ez-Zeyyani, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz" dedi.