Bahreyn, Şam'a yeniden büyükelçi atadı

Arap ülkeleri, rejimle normalleşme adımlarını sürdürüyor. Son olarak Bahreyn, Suriye'deki diplomatik misyonunun başına atama yaptı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Esad rejimiyle ilişkileri yeniden başlattı.

2012'de büyükelçisini geri çağırarak, rejim ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşüren Bahreyn, Şam'a 10 yıl aradan sonra tekrar büyükelçi atadı.

BAHREYN'İN ŞAM KARARI

Al Halife, yayınladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına "Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi" unvanıyla atadı.

Esad rejiminin 2011'de ülkedeki barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanmasının ardından 2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü.

UMMAN DAHA ÖNCE ELÇİ GÖNDERDİ

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.

ESAD REJİMİ İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım'da Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Esad ile bir araya gelmişti.

Temmuz ayından bu yana Ürdün, BAE ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkeleri Esad rejimi ile normalleşme adımlarını hızlandırdı.