Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ramallah'ta, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto için gösteriler düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin,"ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı da normalleşme anlaşmalarının imzalanacağı günün "Halk Ayaklanması Günü" olarak kabul edilmesini isteyerek, halka çağrıda bulundu.

Bunun üzerine ise yüzlerce kişi protesto için bir araya geldi.

SLOGANLAR ATILDI

Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerm, Cenin ve El-Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları taşındı, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn ve BAE aleyhine sloganlar atıldı.

Göstericiler, "İşgalciyle normalleşmeye hayır" ve "Şehitlerimizin kanının ticari mal olmasını kabul etmiyoruz" ibarelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

İsrail'in BAE ve Bahreyn'le imzaladığı anlaşma Gazze'de protesto edildi

"NORMALLEŞMEYİ REDDEDİYORUZ"

Gazze'de El-Ahrar Hareketi'nin Yasama Meclisi önünde düzenlediği gösteriye farklı Filistinli gruplarının yöneticileri katıldı.

Bu gösteride de protestocular Filistin bayrakları taşıyarak, normalleşmeye karşı pankartlar açtı. El-Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, gösteriye katılan gruplar adına yaptığı konuşmada, "İsrail ile normalleşmeyi kati suretle reddediyoruz. Bu anlaşmalar, normalleşmeye giden Arap rejimlerine istikrar getirmeyecektir. Bu istikrarın kaynağı halk ile olan ilişkilerdir, çünkü bu rejimlere meşruiyet veren halklardır." ifadelerini kullandı.

'HAİN BİN ZAYİD' SLOGANLARI ATILDI

Ramallah'taki Manara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "İşgal (İsrail) ile normalleşmeye hayır" pankartları taşıdı.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan BAE‘nın Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı hedef alan Filistinliler, "Hain Bin Zayid" ve "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları attı. Gösteride konuşan Filistinli konuşmacılar, Filistin halkının kendi davasını savunmaya devam edeceği mesajını verdi.

Arap toplumunun, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğu ve bölge haklarının bu anlaşmalara karşı çıktığı hatırladı. Göstericiler daha sonra sloganlar eşliğinde Ramallah sokaklarında yürüyerek protestolarını sürdürdü.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.