Bahreyn ve Katar arasında uçuşlar bugün başladı

Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi, 3.5 yıl aranın ardından Bahreyn ve Katar arasındaki uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Körfez ülkelerinin Katar ile ilişkilerin düzenlenmesini içeren ve Katar’a yönelik ambargoyu sonlandıran El-Ula Bildirisinin imzalanmasının ardından Körfez ülkeleri, Katar ile kara ve hava sınırlarını açtı.

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varılmasının ardından Katar Hava Yolları, 7 Ocak'ta Suudi Arabistan’a uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.

3.5 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

Bugün ise Bahreyn, Katar’a uçuşlarını 3.5 yılın ardından yeniden başlattığını duyurdu. Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn hava sahasının Katar uçaklarına açıldığı ve iki ülke arasındaki uçak seferlerinin bugünden itibaren başladığı aktarıldı.

Öte yandan, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 5 Ocak’ta düzenlenen 41. Zirvesi'nde El-Ula Bildirisini imzalanmıştı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. Zirvesi, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlenmişti. Zirvede katılımcı ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula bildirisini imzalamıştı.



