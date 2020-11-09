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    Bahreyn'den İsrail ile havacılık hizmetleri alanında anlaşma adımı

    Bahreyn hükümeti, ilgili bakanlığı Tel Aviv ile havacılık hizmetleri alanında mutabakat zaptı imzalama konusunda yetkilendirdi.
    • AA
    • 09.11.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:42
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    Bahreyn'den İsrail ile havacılık hizmetleri alanında anlaşma adımı

    İsrail ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Bahreyn haber ajansı BNA, Tel Aviv ile havacılık alanında imzalanması beklenen anlaşmayla ilgili bilgi paylaştı.

    "HAVACILIK HİZMETLERİ ALANINDA ANLAŞMA İMZALAMA YETKİSİ VERİLDİ"

    Bakanlar Kurulunun, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'na İsrail ile havacılık hizmetleri alanında mutabakat zaptını imzalama yetkisi verdiği kaydedildi. Haberde ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

    Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı ViDEO

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