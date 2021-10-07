Bahreynli yetkili Al Duraibi, Ağlama Duvarı'nda namaz kıldı

İsrail'in daveti üzerine Kudüs'e giden Duraibi, öğle namazını Ağlama Duvarı'nda kıldı. Duraibi, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail ile Körfez ülkeleri, ikili ilişkilerde yakınlaşmayı sürdürüyor.

Tel Aviv ile normalleşen ülkeler arasında Bahreyn de yer alıyor.

Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen yıl düzenlenen imza töreni ile iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin temeli resmen atıldı.

BAHREYN-İSRAİL YAKINLAŞMASI FARKLI BİR BOYUT KAZANDI

Bahreyn; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır'ın ardından İsrail'i tanıyan dördüncü Arap ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Tel Aviv ile normalleşmenin bir sonucu olarak, Arab Birliği Teşkilatı Ekonomik Konseyi'nde eğitmen olan Bahreynli Muhammed Al Duraibi, İsrail'in davetlisi olarak Kudüs'e gitti.

"YAHUDİ KARDEŞLERİMİN YANINDA NAMAZ KILDIM"

Al Duraibi, ziyareti sırasında öğle namazını Ağlama Duvarı'nda kıldı. Duraibi'ye Yahudilerin de eşlik ettiği görüldü.

Kıldığı namaza ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Duraibi, "Nihayet Batı Duvarı'nın (Ağlama Duvarı) önünde Yahudi kardeşlerim ve sevdiklerimin yanında öğle namazını kıldım." notunu düştü.

FİLİSTİN: İSRAİL İLE NORMALLEŞME BİZE İHANET

Muhammed Al Duraibi, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın ardından İsrail, BAE ve Bahreynliler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşu Sharaka'nın üyeliğini de yapıyor.

Filistin, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasını "ihanet" olarak nitelendiriyor.