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    Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

    Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler masaya yatırıldı.
    • AA
    • 18.08.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 15:32
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    Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

    Doğu Akdeniz'de meşru varlığını sürdüren Türkiye, diğer taraftan müzakere için masaya oturmaya hazır olduğunu söylüyor.

    Bu kapsamda uluslararası görüşmeler, büyük bir titizlikle yürütülüyor.

    ÇAVUŞOĞLU-BORRELL GÖRÜŞMESİ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

    GÜNDEMDE DOĞU AKDENİZ VARDI

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'ın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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