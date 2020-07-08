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Bakan Çavuşoğlu'ndan Birleşik Krallık'a ziyaret
İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek olan Çavuşoğlu'nun; ikili ilişkiler, koronavirüs salgını ve turizm gibi konuları ele alması bekleniyor.
- DHA
- 08.07.2020 - 09:33
Koronavirüs salgını sonrası dönemde Türkiye'nin uluslararası temasları hız kesmeden devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, koronavirüs salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir." denildi.