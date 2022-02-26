Bakan Sözcüsü Zaharova: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü askeri operasyonların ardından Avrupa Konseyi bugün aldığı bir karar ile Rusya’yı üyelikten çıkardığını duyurdu.

Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin kararını değerlendirdi.

"BİZ OLMADAN BİZİ TARTIŞACAKLAR"

Kararı eleştiren Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak. Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen saldırgan tavırlar ortaya çıkarıldı ve gündem oluşturdular" ifadelerini kullandı.





"PUTİN VE LAVROV'UN, İNGİLTERE BANKALARINDA HESABI YOK"

Ayrıca katıldığı televizyon programının ardından Zaharova, sosyal medya hesaplarında İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un banka hesaplarını dondurma kararını değerlendirdi. Zaharova, "Putin’in de, Lavrov’un da, İngiltere bankalarında hesapları yok" dedi.



